Alle prese con condizioni fisiche non ottimali negli ultimi mesi, Boga può lasciare il Sassuolo già a gennaio, vista la sua situazione contrattuale

Con appena venti minuti disputati nelle ultime otto giornate di Serie A, Jeremie Boga resta uno dei nomi più chiacchierati in vista dell’imminente sessione invernale di mercato. L’attaccante esterno ha mercato in Francia e in Inghilterra, ma una permanenza in Italia non è affatto esclusa.

Non è un mistero, infatti, il forte interessamento dell’Atalanta per l’ex Chelsea, mentre in passato si è parlato anche di Milan e Napoli. Tutte squadre a caccia di rinforzi sugli esterni che dovranno tuttavia scontrarsi con la richiesta del Sassuolo, scesa a 20 milioni più bonus in virtù di un contratto in scadenza tra un anno e mezzo. Una situazione che viene monitorata con estrema attenzione anche all’estero.

Calciomercato Atalanta e Sassuolo, le ultime su Boga

In Ucraina in particolare, dove dalla scorsa estate sta allenando l’antico mentore del ragazzo, Roberto De Zerbi. Il tecnico bresciano apprezza molto il 24enne di Marsiglia e le informazioni raccolte da Calciomercato.it confermano l’esistenza di un interesse da parte dello Shakhtar Donetsk. Ad oggi, tuttavia, non è stata ancora avviata una trattativa concreta per Boga, che sotto la guida RDZ ha collezionato 18 gol e 7 assist in 90 presenze complessive.