Ora il Sassuolo è una miniera d’oro: asta di mercato in Serie A

Il Sassuolo è tornato a macinare punti e diversi giocatori sono finiti nei radar di grandi squadre: asta in Serie A per la stellina neroverde

Le difficoltà di inizio stagione sono state spazzate via dalle ultime prestazioni, ora gli emiliani sono tornati ad incantare e a togliere punti alle big di Serie A.

La vittoria contro il Milan a San Siro è arrivata fragorosa come un temporale estivo, che però certifica il grande lavoro svolto da Dionisi negli ultimi mesi. Ora il Sassuolo è tornato ad essere quella squadra che ha incantato tutti sotto la gestione De Zerbi e i talenti della rosa neroverde hanno ripreso a splendere. Non è un caso, quindi, che molte big di Serie A stanno monitorando alcuni dei gioielli degli emiliani.

Calciomercato, Frattesi in grande crescita | Parte l’asta in Serie A

Le parole di Carnevali hanno anticipato quello che potrebbe diventare un tema caldo del prossimo calciomercato: il futuro di Davide Frattesi. L’impatto con la Serie A dell’ex Monza è stato impressionante, le reti sono solamente la punta dell’iceberg, ed ora le big del calcio italiano stanno iniziando il pressing per lui. Juventus, Inter, Milan, Roma e Napoli sono accomunate dalla ricerca di un centrocampista sul mercato ed il gioiellino neroverde potrebbe essere la soluzione ideale.

I paragoni per Frattesi si sprecano: da un più recente Barella si passa ad un vintage Marchisio, con l’unica certezza che sembra essere rappresentata dal valore dei giocatori in questione. Dopo le parole dell’ad del Sassuolo non sarebbe una sorpresa vedere una vera e propria asta di mercato con oggetto Frattesi già a gennaio. Il ragazzo dell’Under 21 potrebbe dare una grossa mano ad Allegri, così come rappresentare un’alternativa per Mourinho o colmare le assenze per la Coppa d’Africa di Pioli e Spalletti. Insomma, il Sassuolo ha trovato una miniera d’oro con Davide Frattesi.