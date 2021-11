Nome nuovo per l’Inter, molto vigile sul calciomercato sudamericano e sulle tracce del terzino sinistro Abner: ecco il punto della situazione

Missione sudamericana per l’Inter. In vista delle prossime sessioni di calciomercato, il club nerazzurro sta monitorando diversi profili tra Argentina, Brasile e Uruguay. Il più noto e corteggiato di tutti resta sicuramente quello di Julian Alvarez, ma la punta del River Plate si trova in buona compagnia.

Nelle ultime ore si è parlato, ad esempio, anche di Abner. Terzino sinistro e all’occorrenza tornante a tutta fascia, il 21enne è un pilastro dell’Athletico Paranaense fresco campione della Coppa Sudamericana. Con 5 assist e un gol nelle 37 presenze stagionali, l’ex Ponte Preta è finito nel mirino di diversi club europei.

Calciomercato Inter, Athletico bottega cara: ecco il prezzo di Abner

Sul fronte nerazzurro, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, ad oggi non si registrano passi ufficiali per l’acquisizione del ragazzo per cui i brasiliani partono da una valutazione di almeno 15 milioni di euro, destinata a crescere in caso di vittoria della Coppa di Brasile. Il club presieduto da Mario Celso Petraglia è tra i tre più ricchi del Brasile e non è incline a svendere i propri gioielli, come testimoniano i 20 milioni incassati nel 2019 dall’Atletico Madrid per Renan Lodi.