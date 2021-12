Calciomercato Inter, colpo ‘alla Barella’: il piano di Marotta e Ausilio

Calciomercato Inter, il processo di rafforzamento dei nerazzurri prosegue: Marotta e Ausilio all’assalto di un talento di prospettiva

L’Inter, tornata dalla pausa con tre vittorie consecutive tra campionato e Champions, non intende fermarsi. I punti nella corsa scudetto iniziano a pesare, la rimonta della squadra di Inzaghi non è ancora finita.

Un punto da recuperare sul Milan, quattro sul Napoli. Va da sé che la sfida di stasera contro lo Spezia, a San Siro, non può essere fallita. Inzaghi prepara un turnover minimo per far rifiatare qualche elemento, ma il logico obiettivo sono i tre punti. Non solo: la squadra mercato nerazzurra guarderà con grande attenzione alla compagine ligure, per un obiettivo che nel prossimo futuro potrebbe concretizzarsi.

Calciomercato Inter, un talento dello Spezia nel mirino: la strategia

Per il centrocampo infatti piace moltissimo Giulio Maggiore. Da sempre tifoso nerazzurro, ha il profilo giusto per il rinnovamento della linea mediana. L’Inter è stregata e lo segue da tempo. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, il fatto che sia nella scuderia di Alessandro Lucci, agente che cura già gli interessi di vari calciatori interisti, potrebbe essere un gancio importante.

Marotta e Ausilio hanno già una strategia. Un colpo ‘alla Barella’, con prestito oneroso e successivo diritto di riscatto da proporre ai liguri, più vari bonus legati ad obiettivi. Nelle prossime sessioni di mercato, potrebbe essere uno degli assi più caldi.