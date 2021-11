Irrompe l’Inter, lo scambio che può mettere fuori gioco Juventus e Milan

Novità sul fronte attaccanti: l’Inter irrompe sull’obiettivo di Juventus e Milan e ha la carta per strappare il sì

Un derby d’Italia allargato anche al Milan. L’Inter entra in scena nella corsa all’attaccante che piace anche a rossoneri e Juventus e potrebbe avere la carta giusta per sbaragliare la concorrenza. Il nome è quello di Julian Alvarez, 21enne attaccante argentino del River Plate che è seguito dal Milan, pur se – come raccontato da Calciomercato.it – offerte ufficiali ancora non sono state presentate – e piace anche alla Juventus.

Il River Plate non ha ancora fissato un prezzo al giovane attaccante e aspetta offerte ufficiali e una potrebbe arrivare proprio dall’Inter.

Calciomercato Inter, assalto a Julian Alvarez: scambio possibile

Secondo quanto riferisce ‘tycsports.com’, infatti, per i nerazzurri c’è la possibilità di giocarsi la carta Alexis Sanchez.

Il cileno potrebbe essere proposto al River Plate per arrivare a Julian Alvarez e battere la concorrenza italiana di Juventus e Milan, ma anche quella spagnola con le due grandi (Barcellona e Real Madrid) segnalate sulle tracce del 21enne.

Secondo la stessa fonte però il club argentino non sarebbe disposto ad ascoltare offerte che prevedono contropartite tecniche e vorrebbero un’offerta soltanto cash. Inoltre il River spera che il Mondiale in Qatar e la necessità di Alvarez di giocare il più possibile possano favorire la permanenza del calciatore almeno per un altro anno.