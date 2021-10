Ansia da bomber, da Morata-Dybala a Ibra e Lautaro | Il punto sugli infortunati

Ansia per i bomber della Serie A, il punto sugli infortuni di Morata, Dybala, Ibrahimovic, Lautaro e non solo

In attesa della ripresa della Serie A dopo la pausa per le nazionali, i club nostrani fanno i conti con gli infortuni dei loro bomber. Soprattutto le società di vertice, in circa otto giorni, attendono novità decisive sulle condizioni dei loro elementi chiave. Il ritorno in campo, infatti, è previsto già sabato 16 ottobre, quando Lazio-Inter e Milan-Verona saranno tra gli anticipi dell’ottava giornata di campionato. Calciomercato.it, dunque, fa il punto sulle condizioni dei giocatori più attesi: da Morata-Dybala a Ibrahimovic, Lautaro e Immobile, le ultime sugli infortuni dei bomber di Juventus, Milan, Inter e Lazio.

Juventus in ansia per Morata: slittano i tempi del ritorno in campo

In casa Juventus ci sono una buona notizia e una cattiva. Paulo Dybala dovrebbe tornare a completa disposizione già per la prossima sfida di campionato. Max Allegri, però, dovrà fare a meno di Alvaro Morata per un periodo più lungo del previsto. Il rientro dell’attaccante, alle prese con un problema al bicipite femorale, dovrebbe infatti slittare. Oltre al prossimo match contro la Roma, lo spagnolo potrebbe saltare anche quello di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. Il suo rientro potrebbe dunque avvenire nel big match del 24 ottobre in casa dell’Inter, ma anche su questa data ad oggi non ci sono ancora certezze.

Da Lautaro a Ibrahimovic-Giroud, le ultime sui bomber di Inter e Milan

Nelle ultime ore, i tifosi dell’Inter hanno mostrato preoccupazione per alcune notizie provenienti dal ritito dell’Argentina. Lautaro Martinez, infatti, questa notte non ha giocato contro il Paraguay (gara terminata 0 a 0) a causa di un problema fisico. Per lui, però, dovrebbe trattarsi soltanto di un lieve affaticamento muscolare; le sue condizioni saranno valutate con attenzione nelle prossime ore. L’assenza sarebbe dunque avvenuta soltanto a scopo precauzionale. Già nelle prossime sfide di qualificazione ai Mondiali del Qatar 2022, in effetti, Lautaro potrebbe tornare a disposizione del Ct Scaloni.

Nell’altra sponda milanese, buone notizie arrivano anche per Stefano Pioli. Zlatan Ibrahimovic, fermo a causa di un problema al polpaccio e un fastidio al tendine d’Achille, sembra finalmente vicino al rientro. Per lui non è esclusa la convocazione già nella prossima sfida contro il Verona. Lo svedese dovrebbe tornare ad allenarsi in campo da martedì, mentre Giroud, dopo aver smaltito il dolore alla schiena, sembra pronto a rientrare in gruppo tra oggi e domani.

Da Immobile a Belotti, le ultime sugli infortuni degli italiani

Nel recente impegno della Nazionale italiana, l’assenza di Immobile e Belotti in attacco si è fatat sentire. Fermo da inizio settembre per un infortunio al tendine peroneo, il capitano del Torino sembra sempre più vicino al rientro in campo. Ad oggi prosegue con il lavoro differenziato ma il tecnico Juric spera di poterlo convocare già per la prossima partita contro il Napoli al Maradona.

La Lazio attende invece novità su Immobile. Il napoletano ha lavorato a Formello anche nei due giorni liberi che ha concesso Sarri con l’obiettivo di tornare in gruppo a metà della prossima settimana. Lo staff medico, però, non vuole rischiare di aggravare la sua situazione dopo la lieve lesione a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il suo problema, di norma, richiede circa 15 giorni di stop. Per questo motivo, al momento, non è certa la sua presenza nella sfida del 16 ottobre contro l’Inter.