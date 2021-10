Svolta totale per Pioli in attacco: le condizioni di Ibrahimovic e Giroud

Il Milan vuole proseguire la sua corsa in campionato e non solo: le condizioni di Ibrahimovic e Giroud in vista dei prossimi impegni

Il Milan non vuole fermarsi. Dopo la bella e importante vittoria in casa dell’Atalanta, la squadra rossonera ospiterà a San Siro il Verona, rivitalizzato dalla cura Tudor. Una gara che Stefano Pioli spera di poter affrontare con l’infermeria meno piena. In tal senso, arrivano indicazioni importanti soprattutto per quanto riguarda l’attacco, privo di Ibrahimovic e Giroud negli ultimi impegni ufficiali.

L’attaccante svedese, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, dovrebbe tornare ad allenarsi in campo da martedì, mentre il bomber francese dopo aver smaltito il dolore alla schiena è pronto a rientrare in gruppo tra oggi e domani.