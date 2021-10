L’Inter a caccia dell’erede di Handanovic per la prossima stagione. Spunta una nuova pista per la dirigenza nerazzurra

Non solo Onana sotto la lente d’ingrandimento dell’Inter. Il club nerazzurro cerca un portiere di spessore per il dopo Handanovic e valuta altre piste oltre all’estremo difensore in scadenza di contratto con l’Ajax a fine stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

L’Inter non ha ancora chiuso i giochi ma rimane in pole per il camerunense, considerando la ghiotta occasione di prelevarlo a parametro zero la prossima estate visto il divorzio del giocatore dai ‘Lancieri’ e la quasi certezza del mancato rinnovo.

Calciomercato Inter, erede Handanovic: c’è anche Bayindir nei radar di Marotta

Su Onana si sono comunque posate le attenzioni di altre società, Barcellona e Napoli in primis. Per questo motivo Marotta e Ausilio si starebbe guardando attorno per non farsi trovare impreparati e mettere in preventivo un piano B nel caso in cui sfumasse l’operazione Onana. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia – nello specifico il portale ‘Sabah Sport’ – il Mister X in questione della dirigenza campione d’Italia potrebbe essere Altay Bayindir, guardiapali in forza al Fenerbahce.

Il profilo turco classe ’98 piacerebbe agli uomini mercato nerazzurri, che non sarebbero però i soli sulle tracce del giocatore in scadenza di contratto nel 2023. Newcastle, Lille e lo stesso Ajax sarebbero interessate a Bayindir, che avrebbe una valutazione intorno ai 20 milioni di euro.