L’ingaggio di Onana sancirà l’addio all’Inter di Samir Handanovic: ultimi mesi in nerazzurro, poi la chance di restare in Serie A

Samir Handanovic, dopo 10 anni, è pronto a lasciare l’Inter. Un lungo percorso iniziato nel 2012 e che potrebbe completarsi, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, nei prossimi mesi. Lo sloveno (Onana è l’indiziato numero 1 per la sua sostituzione) non sarà il titolare la prossima stagione: concluderà un lunghissimo rapporto con la maglia nerazzurra, durante il quale nessuno degli allenatori che si sono avvicendati ha mai pensato di fare a meno delle sue performance. Arrivato il 9 luglio del 2012 dall’Udinese per 15 milioni, lascerà quindi il Meazza con un’eredità pesante.

Finora sono arrivate 398 presenze con l’Inter, con 142 clean sheet. In un periodo così lungo, inevitabile che si siano fatti i conti con le critiche, le difficoltà, i momenti particolari. Tutto superato: anche Simone Inzaghi non ha mai pensato di lasciare spazio al rampante Radu, tanto per intenderci.

Qualche mese di riflessione: Samir può restare in A

Handanovic ha già stabilito con il suo staff che nei prossimi mesi rifletterà sul suo futuro. Classe ’84, ha ancora voglia di mettersi in discussione. L’entourage ha già ricevuto diversi interessamenti per la prossima stagione: in particolare dalla Serie A, per continuare l’avventura italiana iniziata nel 2004 con l’acquisto da parte dell’Udinese. I prestiti a Treviso, Lazio e Rimini, prima della definitiva consacrazione in Friuli ed il passaggio nella Milano nerazzurra.

La fine del percorso con l’Inter, insomma, potrebbe non significare il termine di un’era, quella del secondo straniero con più presenze nel campionato italiano. Ed il record di Javier Zanetti a 615 presenze può ancora vacillare: con 522 gettoni nel massimo campionato, l’idea di strappare la vetta al suo attuale vicepresidente può ancora stuzzicare lo sloveno.