“Prenderemo altre decisioni”: il messaggio di Scaroni sul rinnovo di Kessie

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato della questione rinnovi: le parole sulle situazioni che riguardano Kessie e i calciatori in scadenza

Mentre c’è attesa per il ritorno di Donnarumma a ‘San Siro’ per la prima volta dopo l’addio al Milan, il club rossonero si trova a fare i conti con altri rinnovi complicati, su tutti quello di Franck Kessie. In scadenza a giugno 2022, la distanza tra domanda e offerta è ampia e nessuna delle due parti ha intenzione di fare il passo che servirebbe per rendere possibile l’accordo. Così l’ipotesi addio, magari già a gennaio, non è da escludere. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Proprio della questione rinnovi (non soltanto quello di Kessie) parla il presidente Scaroni ai microfoni di ‘Radio 24’: “Sono scelte che fanno soprattutto Maldini e Gazidis – le parole del numero uno del club -. Sono a favore di un rapporto tra la società e i professionisti ma se questi hanno richieste che non possiamo sopportare, prenderemo altre decisioni augurandogli buona fortuna”.

Calciomercato Milan, Scaroni: “Pronti a sostituire in anticipo un calciatore”

Scaroni spiega di essere favorevole “a sostituire con anticipo un calciatore, come è accaduto con Maignan che si è rivelato un leader nello spogliatoio oltre che un grandissimo portiere. Siamo molto contenti di questa scelta e mi auguro che Donnarumma sia contento della sua”.