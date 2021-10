Trattative bloccate e addio Milan: duello con la Juventus

In casa Milan c’è anche da risolvere la grana legata al contratto di Alessio Romagnoli, in scadenza nel 2022. Destino in bilico

Complice anche qualche problemino fisico di Simon Kjaer, Alessio Romagnoli ha ritrovato posto con discreta continuità nel Milan, offrendo peraltro prestazioni incoraggianti. Il capitano dei rossoneri è infatti uscito dalla penombra della seconda metà della passata stagione, e sembra tornato sui suoi livelli tanto da insidiare a tratti la coppia titolare Tomori-Kjaer. Un vero e proprio terzo titolare che però ha il contratto in scadenza a giugno 2022, esattamente come Franck Kessie. Proprio come l’ivoriano, Romagnoli rischia di andare via a costo zero. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Romagnoli rinnovo in bilico: ci sono Juventus e Lazio

Rimane quindi in bilico e tutto da decifrare il futuro di Romagnoli. A tal proposito secondo quanto sottolineato dal ‘Corriere della Sera’, al momento sarebbero bloccate le trattative per il rinnovo contrattuale del difensore italiano, il quale richiede un ingaggio superiore ai 3,5 milioni di euro. Aleggia quindi un velo di mistero sul destino di Romagnoli, accostato a più riprese anche alla Juventus, e sul quale è vigile soprattutto la Lazio col ds Igli Tare.