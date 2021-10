Pirlo ricomincia da una panchina italiana, destinazione clamorosa

Per Andrea Pirlo, dopo l’esperienza alla Juventus, la nuova panchina può essere ancora in Italia: scenari e concorrenti.

Andrea Pirlo ancora alla ricerca di una panchina. La controversa esperienza alla Juventus dello scorso anno si è comunque conclusa con due trofei (Coppa Italia e Supercoppa Italiana) e con la qualificazione in Champions dei bianconeri. L’ex centrocampista è un allenatore che sente di poter dare molto e si sta guardando intorno valutando possibili occasioni. Al momento, non così immediata l’ipotesi Barcellona, che pure è stata ventilata in questi giorni.

E così, prende piede una pista dall’Italia. Come spiega ‘Tuttosport’, il suo nome è stato fatto per la panchina del Parma. L’esperienza di Enzo Maresca sulla panchina gialloblù sta vivendo troppi alti e bassi e il club emiliano pensa ad una volta. In corsa, ci sarebbero anche Fabio Cannavaro e Gennaro Gattuso.