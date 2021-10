Pirlo resta in attesa, perché il Barcellona non esonera ancora Koeman

Le ultime sulla panchina del Barcellona tra Koeman, Pirlo e le scelte che Laporta sarà chiamato a fare

Comunque andrà, Koeman non sarà esonerato. Lo ha detto il presidente del Barcellona Laporta, quasi presagendo quel che sarebbe accaduto in campo. L’Atletico Madrid ha portato a casa il successo battendo 2-0 i blaugrana: Lemar e Suarez hanno confermato che la squadra di Koeman è in un periodo decisamente negativo e dato nuova forza al rincorrersi delle voci sul futuro dell’allenatore olandese. “Koeman merita ancora fiducia” le parole del presidente prima del match e che nascondono una realtà molto più complicata di una semplice decisione su un esonero. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Barcellona, da Koeman a Pirlo e Xavi: la situazione

Laporta non avrebbe problemi ad esonerare Koeman ma la realtà è che il numero uno blaugrana non ha un sostituto pronto, come raccontato da Calciomercato.it. Il sogno del ritorno di Guardiola potrebbe concretizzarsi soltanto a partire dalla prossima stagione e ha costi che poco si conciliano con l’attuale momento finanziario del Barcellona.

Tra i nomi dei possibili sostituti c’è Pirlo che piace a Laporta, meno all’area sportiva della dirigenza che preferirebbe altri candidati. Tra questi in prima c’è Xavi che non è però convinto di accettare la sfida Barça, lasciando l’Al-Sadd, e Robert Martinez che ha smentito contatti con la società catalana. Tanti nomi, nessun sì ed allora Koeman resta in sella. Almeno per il momento.