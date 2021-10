Pirlo per il dopo Koeman a Barcellona, c’è la svolta

Al Barcellona la posizione di Koeman sempre più a rischio, Andrea Pirlo tra i papabili per la panchina ma c’è una possibile svolta.

In casa Barcellona, continua a tenere banco il futuro di Ronald Koeman. Il tecnico olandese è spalle al muro e quella contro l’Atletico Madrid di stasera potrebbe essere la sua ultima gara sulla panchina blaugrana. Addio che potrebbe concretizzarsi presto e le anticipazioni di Calciomercato.it sulla candidatura di Andrea Pirlo trovano sempre maggiori conferme. L’ex tecnico della Juventus, però, potrebbe essere soltanto un traghettatore da qui a fine stagione. Una ipotesi che troverebbe conferma stando a quanto riportato stamani in Spagna dal ‘Mundo Deportivo’.

Barcellona, nel mirino anche Ten Hag: si va verso la soluzione ad interim

Infatti, il club catalano starebbe pensando a Erik Ten Hag per il futuro. Il tecnico olandese, tuttavia, ha ancora un contratto in corso con l’Ajax e fino a giugno non potrebbe sedere sulla nuova panchina. Così, si pensa effettivamente a un tecnico ‘ad interim’ per gestire la transizione verso il nuovo ciclo.