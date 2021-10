Barcellona parla italiano | Non solo Pirlo: viva un’altra idea!

Conferme dalla Spagna: c’è anche Antonio Conte in corsa per la panchina del Barcellona, per il dopo Ronald Koeman

L’avventura di Ronald Koeman è destinata a concludersi a breve, molto probabilmente l’addio ufficiale ci sarà già dopo il match contro l’Atletico Madrid di domani sera. E’ evidente che si sfrutterà la pausa per scegliere il giusto sostituto. Se l’esonero dell’olandese non è avvenuto è solo perché i blaugrana non hanno ancora effettivamente scelto a chi affidare la panchina.

Come raccontato su Calciomercato.it, sono tanti i profili che Laporta sta prendendo in considerazione. I sogni Tuchel e Guardiola, impegnati con Chelsea e Manchester City, rimarranno tali ed è evidente che bisogna guardare altrove. Avanza così le candidatura di Andrea Pirlo, la più facile da raggiungere, ma restano vive le piste che portano a Xavi e Robert Martinez, entrambi però devono dire addio ai propri team.

Attenzione, così, anche ad Antonio Conte. L’italiano, senza squadra dopo l’addio all’Inter, come conferma ‘Mundo Deportiv’o, è un’idea che stuzzica la fantasia del Barcellona. L’ex nerazzurro non rappresenterebbe proprio lo stile Barcellona ma a suo favore ha il fatto che potrebbe accettare un contratto non lunghissimo. Conte potrebbe essere dunque l’allenatore giusto per salvare la stagione dei catalani.