Big impazzite per Chiesa: decisione forte di Allegri e intreccio con Haaland

Federico Chiesa sta dimostrando di essere fondamentale per la Juventus. Sul calciomercato, le big impazziscono: intreccio con Haaland

Federico Chiesa è attualmente una delle realtà più belle del calcio italiano. L’attaccante sta crescendo partita dopo partita, guadagnandosi sempre di più un ruolo centrale nella Juventus di Massimiliano Allegri. La partita contro il Chelsea è l’ennesima prova della dimensione internazionale che sta assumendo il calciatore ex Fiorentina, già chiara nel trionfo a Euro 2020 con l’Italia. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E il calciomercato, si sa, non dorme mai, sicuramente non per Chiesa. L’esterno d’attacco, infatti, è finito nel mirino di alcune delle maggiori big internazionali, pronte a darsi battaglia per arrivare al ragazzo. Un intreccio che potrebbe partire da Erling Haaland. Il bomber va verso l’addio al Borussia Dortmund, ma è conteso da PSG e Real Madrid. Dipenderà anche da Kylian Mbappe, ma in ogni caso ora le big inglesi sembrano più lontane.

Assalti dall’estero per Chiesa: le mosse della Juventus

Proprio dalla Premier, con un Haaland in meno a cui arrivare, potrebbero arrivare assalti concreti proprio in Serie A. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, oltre a Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic, in Inghilterra puntano forte anche su Chiesa. Di certo, per un addio di Chiesa si parlerebbe di cifre astronomiche, sui 100-120 milioni, dopo che la Juventus aveva pagato 60 milioni per prelevarlo dalla Fiorentina. Il piano della Juventus, però, è chiaro: i bianconeri hanno intenzione di blindare l’attaccante e di porlo al centro del suo progetto. Inoltre, Massimiliano Allegri prepara un’ulteriore evoluzione per Chiesa: l’allenatore lo vede come punta, lì dove potrebbe vedere meglio la porta e aumentare il suo bottino di gol. La Juventus potrebbe pensare, nel 2022, anche a un rinnovo di contratto con adeguamento: la strategia è chiara e vede Chiesa al centro del progetto.