Clamoroso ritorno di fiamma: la Juventus può riportarlo in Serie A

Calciomercato Juventus: la società bianconera non perde di vista un vecchio obiettivo delle scorse sessioni. Non sta ingranando nel nuovo club

Solo un assist fornito ai compagni e zero gol nelle prime otto presenze stagionali. L'impatto di Rodrigo De Paul all'Atletico Madrid è stato ben al di sotto le aspettative, al punto che in Spagna si discute già dell'acquisto fatto dai 'Colchoneros', che in estate hanno sborsato 35 milioni di euro. È ovviamente presto per parlare di ritorno in Serie A, ma le big che hanno seguito a lungo l'ex Udinese sono già alla finestra.

De Paul non ingrana all’Atletico Madrid: la Juventus è alla finestra

Se De Paul non dovesse riuscire ad imporsi nell’Atletico del ‘Cholo’ Simeone, non è affatto da escludere un possibile ritorno in Italia, dove l’argentino è esploso fino a conquistare la titolarità in Nazionale. Su tutte, potrebbe pensarci la Juventus, che è sempre a caccia di ulteriori rinforzi a centrocampo. Come riferito da ‘Calciomercatonews.com‘, Juve e Atletico Madrid potrebbero anche intavolare uno scambio. La società bianconera monitora già la situazione di Rodrigo De Paul.