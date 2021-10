Infortunio grave: “Devo operarmi” | Comunicato UFFICIALE: stagione finita

Un giocatore è fermo da tempo a causa di un infortunio e ora è costretto ad operarsi: stagione finita, arriva l’annuncio ufficiale del club

Brutte notizie per l’Ajax. Il portiere dei biancorossi, Maarten Stekelenburg, è fermo da tempo a causa di un infortunio e dovrà operarsi per risolvere il problema. Per l’olandese, che abbiamo conosciuto anche in Serie A con la maglia della Roma, la stagione finisce qui. Lo ha comunicato ufficialmente il club su Twitter: “Maarten Stekelenburg non potrà più giocare con l’Ajax in questa stagione. Il portiere è fermo da tempo a causa di un infortunio ed ora servirà un’operazione per ottenere il pieno recupero”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ne ha parlato anche l’estremo difensore: “Devo operarmi all’anca per risolvere i miei problemi, poi seguiranno mesi di riabilitazione. Sono passato da un estremo all’altro. Quando sono tornato all’Ajax nel 2020 non avrei mai immaginato di vincere trofei da portiere titolare, né mi sarei aspettato di avere gli occhi puntati addosso agli Europei con la Nazionale”.