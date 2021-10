Infortunio in Nazionale | Inter in ansia per Lautaro Martinez

Risentimento muscolare in nazionale per Lautaro Martinez, l’attaccante non sarà a disposizione per la sfida contro il Paraguay: al suo posto Correa

Indisponibile per la prima delle tre sfide in programma per le qualificazioni sudamericane a causa di un infortunio. Lautaro Martinez non sarà infatti della partita questa notte, dove all’1 ora italiana si giocherà al Defensores del Chaco di Asuncion la sfida tra Paraguay e Argentina. L’attaccante dell’Inter, riferisce ‘Radio La Red’, con tutta probabilità non scenderà in campo per via di un lieve affaticamento muscolare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ecco il Mister X di Marotta | Affare da 20 milioni

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Al suo posto, riferiscono dall’Argentina, dovrebbe giocare il compagno di squadra in nerazzurro Correa. Lautaro sarà valutato attentamente nelle prossime ore. L’affaticamento non dovrebbe essere grave e il ct albiceleste Scaloni potrebbe decidere di preservarlo in vista delle altre due sfide in programma per le qualificazioni a Qatar 2022, in particolare quella contro l’Uruguay, in programma il 10 ottobre a Buenos Aires. L’Argentina giocherà poi anche il 14, sempre al Monumental, contro il Perù.