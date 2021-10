Futuro Belotti, l’annuncio clamoroso di Cairo: rottura totale

Le ultime sul futuro di Andrea Belotti, il centravanti arriva alla rottura definitiva con il Torino: le parole del presidente granata Cairo.

Situazione delicata in casa Torino, dove ci sono diverse questioni all’ordine del giorno, tra cui quelle relative ad Andrea Belotti. Il centravanti granata fatica a recuperare dall’infortunio che lo tiene fuori ormai da più di un mese, ma c’è anche il discorso del rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Un rinnovo che, a giudicare dalle parole del presidente granata Cairo, è ormai da escludere.

Torino, si avvicina l’addio di Belotti: “Non ha firmato”

Il numero uno del club torinese, presente al Festival dello Sport di Trento, intercettato dai giornalisti presenti ha infatti spiegato: “Per adesso non ha firmato il rinnovo e non credo che abbia intenzione di farlo. Ho fatto una offerta che andava oltre le mie possibilità, poi non posso costringerlo a fare nulla”. Si avvicina dunque l’addio del ‘Gallo’, il cui nome può diventare caldissimo già sul mercato di gennaio, oppure in estate, quando sarebbe disponibile a zero.