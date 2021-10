Terremoto Serie A, dimissioni UFFICIALI in casa Torino

Caos nel Torino, il club granata ufficializza le dimissioni: la notizia coglie tutti di sorpresa, il comunicato.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Proseguono le montagne russe in casa Torino in un avvio di stagione decisamente complesso. Dopo le due sconfitte iniziali, i granata si sono messi in marcia con quattro risultati utili, ma con qualche rammarico per i pareggi contro Lazio e Venezia maturati nel finale e da situazioni di vantaggio. La sconfitta nel derby contro la Juventus ha di nuovo surriscaldato l’atmosfera, con le frasi di Ivan Juric che non sono passate inosservate e hanno portato a un epilogo clamoroso.

LEGGI ANCHE >>> Nuovo rimprovero di Juric alla società dopo Torino-Juventus

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Torino, UFFICIALE: si dimette il medico sociale Minafra

Si è dimesso infatti il medico sociale del club, il dottor Paolo Minafra. Quest’ultimo era finito sotto attacco per le condizioni degli infortunati (Belotti, Zaza, Izzo), il cui ritorno in campo fatica a concretizzarsi. L’addio è stato comunicato ufficialmente stamani dal Torino. Minafra era arrivato dalla Spal, portato dal ds Davide Vagnati. Ma era stato già messo sostanzialmente in discussione con l’acquisto, nelle ultime settimane, di nuove strumentazioni per il recupero degli infortunati.