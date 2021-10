Ivan Juric ha parlato al termine di Torino-Juventus e non ha risparmiato un attacco alla società

Il Torino perde il derby contro la Juventus negli ultimi minuti e Ivan Juric a 'DAZN' commenta così la partita: Grandissimo il primo tempo, potevamo fare più male alla Juventus. Nel secondo tempo loro hanno accelerato, noi abbiamo tenuto per lunghi tratti. Poi nel calcio si pagano tutte le cose, ci sono situazioni che come società potevamo gestire molto meglio. Oggi mancava Djidji dietro, in avanti mancavano in tanti. Dobbiamo migliorare tecnicamente sicuramente. Dispiace perché per lunghi tratti è stata una partita ottima".

CONOSCENZE – “Ci mancano conoscenze proprio nel gioco. Nel secondo tempo dovevamo andare più sulla destra e non abbiamo ancora la capacità di capire e cambiare. Arriverà con il tempo: ci sono situazioni che si potevano fare meglio. Possiamo fare di più in certe occasioni. Non c’è tanto tempo per lavorare durante la settimana. Poi parliamo comunque della Juventus, grandissimi giocatori, entra gente fresca e alza il ritmo. Dispiace perché nel primo tempo dovevamo essere più cattivi”.