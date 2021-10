Guaio Sarri e Mancini: Immobile ko | Ecco quanto starà fuori

Lazio, Immobile non recupera e si ferma: salta Bologna e gli impegni della Nazionale, previsti dieci giorni di stop

Brutte notizie in casa Lazio. La sua titolarità appariva in dubbio per via di un problema fisico, ma a causa di un’elongazione ai flessori, Ciro Immobile non sarà della partita nella sfida contro il Bologna. L’attaccante dovrà restare fermo per almeno dieci giorni. Lo riferisce il ‘Corriere dello Sport’.

Una brutta notizia per Maurizio Sarri che non potrà dunque contare sul proprio faro offensivo nella trasferta in terra emiliana. Una brutta notizia però anche per Roberto Mancini. Il ct della Nazionale dovrà dunque rinunciare all’attaccante campano nel doppio impegno di Nations League previsto per la prossima settimana. Immobile infatti salterà anche le due gare con l’Italia: al suo posto convocato Kean.