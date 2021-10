Bologna, panchina a rischio per Mihajlovic: l’annuncio del tecnico

Il Bologna contro la Lazio si gioca molto, la posizione di Mihajlovic a rischio: l’annuncio del tecnico serbo in conferenza stampa.

Domani alle 12.30 Bologna-Lazio, gara molto delicata per entrambe le formazioni. La Lazio cerca conferme dopo la vittoria nel derby per attaccare le primissime posizioni, i rossoblù devono rifarsi da un periodo difficile. Per il tecnico dei felsinei Sinisa Mihajlovic potrebbe trattarsi dell’ultima spiaggia dopo i recenti risultati deludenti.

In conferenza stampa, alla vigilia del match, l’allenatore serbo si è espresso così: “Quando la squadra perde è sempre colpa mia, vale anche per domani. Al pubblico chiedo di non fischiare i giocatori, a fine partita se le cose saranno andate male che fischino me, sono io che li metto in campo. Con il presidente Saputo ho parlato di ciò con cui sto parlando con voi oggi, era tranquillo anche se chiaramente deluso e arrabbiato come tutti noi. Sappiamo che si poteva fare meglio, ma attraverso i risultati e stando sereni possiamo dimostrare che avevamo ragione”.