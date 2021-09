Mihajlovic a rischio esonero, Bologna già in contatto col sostituto

In casa Bologna, dopo i recenti risultati negativi, Mihajlovic sarebbe a rischio esonero; contatti avviati con Claudio Ranieri

L’umiliante eliminazione dalla Coppa Italia con la Ternana, la terribile sconfitta contro l’Inter e la bruttissima prestazione contro l’Empoli hanno scatenato l’ira della dirigenza del Bologna. Walter Sabatini ha lasciato il club ma potrebbe non essere il solo. Come anticipato da Calciomercato.it, a rischio sono anche le posizioni di Riccardo Bigon e Sinisa Mihajlovic. Il presidente Saputo, nonostante la delusione, confiderebbe ancora in una pronta ripresa della squadra. In gioco, oltre ai risultati sportivi, ci sono anche 7 milioni di euro lordi previsti dal contratto che lega il club a Mihajlovic.

Nelle ultime ore, riporta il ‘Corriere dello Sport’, ci sarebbe chi assicura che Claudio Ranieri sia stato di nuovo contattato per verificare la sua posizione attuale nel caso in cui la situazione dovesse precipitare. Tuttavia, in questo senso, non arrivano conferme dalle parti in causa.