Spese pazze dopo il cambio di proprietà: Conte strappa il bomber alla Juve

Il cambio di proprietà fa discutere e non poco anche in chiave calciomercato. Antonio Conte nel mirino per la panchina, ma non solo

Gerarchie, scrivanie, scelte e poi campo. Il calcio è fatto anche di questo, non solo delle emozioni che puntualmente ci fanno saltare sulla sedia dopo un gol, un assist, una magia. È così che un cambio di proprietà può accendere all’improvviso i sogni dei tifosi. E il termine ‘sogno’, si sa, fa rima baciata con calciomercato. Ma anche con Newcastle, per la sua storia, per un titolo che manca da decenni, per quello spirito squisitamente inglese che col calcio non solo va a braccetto, ma ne è proprio l’essenza.

E poi c’è la cronaca delle ultime ore, da quella non possiamo prescindere. Il fondo PIF, ricchissimo, saudita e che aveva messo gli occhi sull’Inter in tempi non sospetti, ha acquistato il club bianconero per più 350 milioni. E non ha intenzione di muoversi in punta di piedi, anzi. Per la panchina, come vi avviamo riportato nelle ultime ore, si punta su Antonio Conte. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico è stato immediatamente contattato: si punta sul meglio e non solo per quanto riguarda l’allenatore. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il Newcastle punta Conte e va a caccia del bomber che piace alla Juventus

Non solo panchina, ma anche gol. E Mauro Icardi è uno specialista raro nel gonfiare la rete. L’ha ampiamente dimostrato con la maglia dell’Inter, di cui è diventato anche capitano. A corrente alterna, si è ripetuto anche al PSG, ma con poca continuità, anche per via di un reparto offensivo in cui la concorrenza di certo non manca. Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, l’argentino è tra i primi obiettivi del Newcastle per l’attacco. Un nome che si adatterebbe bene alla Premier League e porterebbe in dote quel bottino di gol che tanto serve ai Magpies. Da Conte a Icardi, ex Inter ma a restarne fuori sarebbe la Juventus. I bianconeri da tempo puntano il mirino verso Maurito: la nuova concorrenza inglese, e ora saudita, di certo non scherza.