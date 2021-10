Via per non perdere la Nazionale, la Juventus punta il bomber scontento

Juventus, Atletico Madrid, Borussia Dortmund e Bayern Monaco si contendono il bomber in partenza: i dettagli

La Juventus si mette in fila per il bomber in partenza. Che i bianconeri abbiano bisogno di un rinforzo nel reparto avanzato è cosa di cui si parla da tempo. Dopo l’addio di Ronaldo è stato preso Kean ma l’ex Everton non convince troppo Allegri. Ecco allora che Cherubini si muove alla ricerca dell’occasione per un grande attaccante e un assist potrebbe arrivare dall’ex rivale Lukaku.

Il suo approdo al Chelsea ha, infatti, tolto spazio a Timo Werner: l'attaccante tedesco contro il Southampton ha rotto un digiuno di gol che durava dalla scorsa primavera, ma con Tuchel non sta trovando molto spazio. Proprio per questo vorrebbe andare via anche per non rischiare di perdere la Nazionale in vista dei Mondiali 2022. Di questo parla 'as.com' che citando indiscrezioni lanciate dal 'Sun' spiega che l'ex Lipsia potrebbe lasciare Londra nei prossimi mesi.

Calciomercato Juventus, pista Werner per l’attacco: quanta concorrenza

Per Werner le pretendenti non mancano di certo. L’attaccante piace, come detto, alla Juventus ma su di lui ci sono anche Atletico Madrid, Bayern Monaco e il Borussia Dortmund. Acquistato per sessanta milioni di euro due stagioni fa, il Chelsea gli garantisce un ingaggio da 10 milioni di euro l’anno.

Cifre che dovrebbero essere riviste al ribasso per favorire un suo trasferimento alla Juventus. I bianconeri già a gennaio potrebbero provare ad imbastire un affare in prestito con diritto/obbligo di riscatto ma la concorrenza è agguerrita e strappare il sì del Chelsea non sarà facile.