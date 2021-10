Poco spazio nella Juventus: doppia pista in Serie A per gennaio

In casa Juventus sembra esserci poco spazio per un terzino: a gennaio potrebbero aprirsi due piste in Serie A

La Juventus torna sulla retta via e mette a segno la terza vittoria consecutiva nel sentito derby contro il Torino. I punti di distanza dal Napoli capolista, che fa sette su sette in campionato, sono ancora dieci, ma le basi per iniziare la scalata sono state messe. Nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri però sembrerebbe non esserci spazio per tutti. Infatti a non essere stato quasi mai utilizzato fino ad ora è Luca Pellegrini. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, Pogba può muoversi a gennaio | È corsa a due

Il terzino sinistro infatti ha giocato solamente un’ora contro il Napoli, per via della grossa emergenza nazionali in casa Juventus. Così a gennaio per il classe 1999 potrebbero aprirsi due piste in Serie A per avere più minutaggio.

Pellegrini senza spazio nella Juventus: Atalanta e Sampdoria ci pensano

Potrebbe presto subire una svolta il futuro di Luca Pellegrini. Dopo il prestito al Genoa, il terzino è rimasto alla Juventus, anche se in bianconero sembrerebbe non avere spazio. Così per gennaio potrebbero aprirsi due piste per lasciare Torino.

Leggi anche >>> L’intreccio di calciomercato tra Roma e Milan con la Juventus spettatrice

La prima potrebbe portare alla Sampdoria, che potrebbe averlo messo nel mirino per la sessione invernale di calciomercato, dopo averlo già cercato in estate. La seconda invece poterebbe all’Atalanta, che dopo l’infortunio di Gosens potrebbe correre ai ripari. Inoltre gli ottimi rapporti tra i nerazzurri e la Juventus potrebbero favorire la trattativa.