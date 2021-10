Calciomercato Juventus, Pogba può muoversi a gennaio | È corsa a due

Il futuro di Pogba rimane un rebus: con l’accordo sul rinnovo che non arriva, il francese potrebbe lasciare lo United già a gennaio

Il Manchester United ha realizzato uno dei più grandi sogni dei suoi tifosi in estate: il ritorno di Cristiano Ronaldo. Un desiderio che, negli ultimi anni, i supporter dei ‘Red Devils’ non si permettevano nemmeno di pronunciare ad alta voce e che ora è diventato realtà. Il clamore mediatico è paragonabile solamente al ritorno di Paul Pogba nell’estate del 2016, quando il francese ha lasciato la Juventus per tornare da super protagonista all’Old Trafford. Adesso sia Pogba che CR7 vestono la maglia dello United, ma a gennaio potrebbe esserci un clamoroso ribaltone. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Niente rinnovo, Pogba potrebbe lasciare lo United a gennaio | Juventus la prima scelta

La situazione di Paul Pogba è molto delicata, con il contratto che lo lega al Manchester United che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Rudy Galetti, le trattative per il rinnovo non starebbero procedendo ed il francese potrebbe lasciare i ‘Red Devils’ già nel mercato di gennaio. Il futuro del centrocampista campione del mondo sarebbe una questione legata solamente a due squadre. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

🚨📲 #Pogba can leave #ManUTD in January. As of now there is no agreement on the renewal with the #RedDevils: #Juventus (preferred solution by the 🇫🇷) and #RealMadrid are following the developments with interest. #PSG is currently not an option. 🐓⚽ #Calciomercato #Transfers — Rudy Galetti (@RudyGaletti) October 4, 2021

L’insider di mercato, infatti, aggiunge che solamente la Juventus ed il Real Madrid sarebbero opzioni percorribili, con i bianconeri che godrebbero della preferenza di Pogba. Il ‘Polpo Paul’ tornerebbe molto volentieri a Torino, dove ritroverebbe anche Massimiliano Allegri. L’operazione, in ogni caso, presenta difficoltà non indifferenti: in primis l’ingaggio percepito dal francese, superiore ai 15 milioni a stagione, e poi le scarse finanze della ‘Vecchia Signora’. Di fatto, sarebbe una possibilità percorribile solamente in caso di un eventuale cessione di Aaron Ramsey a gennaio. L’asse Torino-Manchester potrebbe scaldarsi di nuovo nel mercato invernale.