Juventus, che rimpianto: il bomber sfumato per colpa di Cristiano Ronaldo

La Juventus risale in campionato, ma resta il rimpianto per un bomber: i bianconeri lo hanno perso per colpa di Cristiano Ronaldo.

Pur senza Dybala e Morata, la Juventus è riuscita comunque a chiudere bene il primo tour de force della stagione. Le vittorie con Chelsea e Torino danno morale e mostrano una ritrovata solidità dei bianconeri, che possono finalmente puntare a essere protagonisti dopo un avvio horror. Allegri ha trovato in Chiesa un trascinatore assoluto, ma ai bianconeri sembra mancare fin qui un bomber di spessore. E c’è un grande rimpianto per il club bianconero, per ciò che poteva essere e non è stato.

Juventus, il retroscena su Dzeko: CR7 e la beffa per i bianconeri

Per ‘colpa’ di Cristiano Ronaldo, infatti, i bianconeri non hanno messo le mani su Edin Dzeko. Come ricordato oggi dal ‘Corriere dello Sport’, i bianconeri, che già erano stati vicinissimi al bosniaco nel 2020, non hanno concretizzato l’assalto in estate. Cherubini, fidando nella permanenza di CR7, non aveva affondato il colpo, ma, se avesse saputo che il portoghese sarebbe andato via, avrebbe molto probabilmente regalato ad Allegri un centravanti di grande livello. Ne ha approfittato, invece, l’Inter, che ha risolto la telenovela Lukaku in tempi brevi e ha potuto porre rimedio.