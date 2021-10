Due nomi caldi per la Juventus: sacrificio per il colpo da 40 milioni

La Juventus studia le mosse sul calciomercato, alla ricerca dei profili giusti per rinforzare la rosa. I bianconeri studiano un paio di colpi importanti

La Juventus, e questa non è una novità, sonda il calciomercato per mettere in lista i migliori talenti o colpi utili per rinforzare la rosa. Il reparto dove probabilmente i bianconeri cercheranno di intervenire maggiormente è il centrocampo, anche perché, nell’ultima sessione, è arrivato Manuel Locatelli e nessun secondo colpo a Torino. Le dinamiche potrebbero cambiare nel futuro più prossimo e di certo questa settimana potrebbe già rappresentare un nuovo tassello essenziale per le scelte bianconere. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Giovedì, infatti, all’Allianz Stadium andrà in scena Belgio-Francia di Nations League. Un incrocio del tutto particolare, non solo per l’importanza delle Nazionali impegnate, ma perché permetterà alla Juventus di tenere d’occhio da vicinissimo alcuni degli obiettivi caldi fin dalla scorsa estate.

La Juventus punta Tchouameni e non solo: il piano bianconero

Il primo nome che resta in auge nello scacchiere della Juventus è quello di Aurelien Tchouameni. Il centrocampista del Monaco, anche in questa stagione, sta mettendo in luce tutto il suo talento. Anche contro il Bordeaux, il francese è stato protagonista con un gol e una traversa. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, è lui il profilo identificato da Allegri e la società per rinforzare il centrocampo, ma servirà un sacrificio. Il suo costo, infatti, è di 35-40 milioni: per questo uno tra Weston McKennie e Aaron Ramsey dovrà lasciare Torino prima dell’affondo decisivo.

Ma non è l’unico nome da tenere d’occhio. Ci sarà, infatti, anche Axel Witsel: il mediano del Borussia Dortmund piace ormai da diverse stagioni alla dirigenza della Juve. Avendo il contratto in scadenza a giugno 2022, può tornare di moda sia a gennaio che la prossima estate, quando si libererà a zero.