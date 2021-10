Allegri indica il prossimo acquisto: scambio e top player dalla Premier

Occasione dalla Premier League per la Juventus in vista della prossima estate. Possibile scambio e nuovo arrivo in attacco per Allegri

Potrebbero aprirsi le porte per l’addio di Riyad Mahrez a fine stagione al Manchester City. L’algerino ex Leicester City è lontano dal rinnovo e non sarebbe nella lista degli incedibili di Pep Guardiola nella rosa dei campioni d’Inghilterra.

In scadenza nel 2023, il 30enne fantasista potrebbe così finire sul mercato con i ‘Citizens’ che vorrebbero monetizzare per non rischiare di perderlo a parametro zero. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, occasione Mahrez: Kulusevski da Guardiola

Occhio quindi a possibili sorprese da Manchester, con Mahrez che potrebbe essere il profilo giusto per la Juventus e il sistema tattico di Massimiliano Allegri come riporta il portale ‘Calciomercatoweb.it’. Un giocatore creativo e in grado con i suoi guizzi di spaccare le partite, sicuramente gradito al tecnico della ‘Vecchia Signora’ per elevare ulteriormente il livello del reparto offensivo. La Juve a questo punto per arrivare all’algerino potrebbe decidere di sacrificare Dejan Kulusevski, non particolarmente in sintonia (almeno finora) con le alchimie tattiche di Allegri.

L’ex Parma piace particolarmente alle big di Premier League – Tottenham in primis – e potrebbe fare anche al caso di Guardiola e del City per rimpiazzare Mahrez con un profilo più giovane. Le due società potrebbero pensare ad uno scambio alla pari, con la valutazione dei due giocatori che sfiorerebbe i 40 milioni euro.