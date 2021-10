Calciomercato Juventus, Cavani a gennaio | Conferme dall’entourage

Cristiano Ronaldo ha tolto spazio a Cavani, che potrebbe lasciare lo United già nel mercato di gennaio: conferme dall’entourage del Matador

A Torino e a Madrid lo sanno molto bene, Cristiano Ronaldo porta tantissimi vantaggi ma anche qualche svantaggio: uno su tutti, i suoi compagni di reparto possono essere messi in ombra. Ed è proprio quello che sta succedendo a Manchester con Edinson Cavani, che starebbe soffrendo parecchio il fatto di non avere più lo spazio necessario. Proprio per questo motivo, come rivelano dalla Spagna, il 'Matador' starebbe pensando molto seriamente di lasciare i 'Red Devils' già nel mercato di gennaio.

Calciomercato, niente Juventus | Cavani pensa al Real Madrid a gennaio

Secondo quanto rivelato da 'Mundo Deportivo', l'entourage di Edinson Cavani avrebbe confermato che l'attaccante potrebbe raggiungere il Real Madrid nel mercato di gennaio. Un'opzione concreta, quella di vedere il 'Matador' in maglia blanca già nel corso di questa stagione. Un rinforzo pesante per Carlo Ancelotti, che potrebbe aggiungere un altro giocatore di spessore al proprio pacchetto offensivo.

Anche la Juventus ha pensato a Cavani in passato, ma difficilmente potrà insidiare le ‘Merengues’ per l’uruguayano nel mercato di gennaio. Massimiliano Allegri andrà avanti col pacchetto offensivo composto da Morata, Dybala, Kean e Kaio Jorge per questa stagione. Se la ‘Vecchia Signora’ dovesse muoversi nel mercato invernale, infatti, potrebbe puntare su un rinforzo a centrocampo piuttosto che in attacco. Cavani, invece, potrebbe portare la sua qualità anche in Spagna.