CMIT TV | Bocciatura Juventus, la certezza: “Ad Allegri non piace”

Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto alla CMIT TV per commentare Torino-Juventus: rivelazione su Allegri e un bianconero

La Juventus continua a vincere. Massimiliano Allegri viene da quattro successi consecutivi tra campionato e Champions League. Sembra stia trovando, giorno dopo giorno, la quadra per far girare il gruppo nella maniera corretta. L’1-0 rifilato al Chelsea campione d’Europa, quindi, non si può considerare un caso. Certamente restano diverse cose da migliorare, ma la fiducia aumenta sempre di più. Adesso sono arrivati altri tre punti conquistati ai danni del Torino di Juric.

LEGGI ANCHE>>> PAGELLE e TABELLINO Torino-Juventus | Locatelli ‘alla Del Piero’, Kean tradisce Allegri

Non solo note liete, però, per la ‘Vecchia Signora’. Moise Kean è stato tra i protagonisti in negativo del derby della Mole, dopo essere stato schierato dal primo minuto dal tecnico livornese. A tal proposito, è intervenuto alla CMIT TV di Calciomercato.it il noto giornalista e collega Fabrizio Biasin con una rivelazione sull’attaccante azzurro. “Ve lo dico chiaramente, perché lo so – dice Biasin -, ad Allegri Kean non piace”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE>>> Nuovo rimprovero di Juric alla società dopo Torino-Juventus

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Biasin: “Allegri ha fatto giocare Kean controvoglia”

Biasin continua: “Oggi l’ha fatto giocare titolare, ma secondo me l’ha fatto un po’ controvoglia. Allegri ha detto sì a Kean perché pensava arrivasse in prestito, invece il fatto che sia costato tanto l’ha messo nella condizione di doverlo far giocare, e non è che piaccia tantissimo al tecnico livornese”. Infine ha concluso sull’arrivo di una possibile punta a gennaio: “No no, non è che Kean non convince, però non è che non farà giocare Kean. Dalla trequarti in su sei completo, non è che manchino i giocatori, oggi è anche entrato Kaio Jorge, vedremo il suo impiego”.