Dopo una partita tiratissima, a decidere il Derby della Mole è Manuel Locatelli con un bel gol all’angolino: i bianconeri salgono ancora in classifica

Un derby molto molto tirato quello che si è appena concuso tra Torino e Juventus. Le due squadre in campo avevano molto da perdere, soprattutto i bianconeri di Allegri dopo un inizio di campionato a dir poco deficitario. Gli uomini di Juric sembravano più in forma nonostante il pareggio di Venezia, ne è venuta fuori una sfida molto equilibrata e intensa risolta solo nel finale da una magia di Manuel Locatelli. Il centrocampista azzurro arriva al secondo gol consecutivo in campionato, anche questo parecchio pesante visto che la Juve può continuare a scalare la classifica a agguantare quota 11 punti.

Tante occasioni da una parte e dall’altra in tutta la partita, prima Kean e McKennie imprecisi e poi il Torino ci prova con voglia. Allegri non gradisce la prestazione dell’ex PSG ed Everton e nell’intervallo lo sostituisce con Cuadrado. I bianconeri giocano meglio, ma la confusione è tanta. Alla fine, al minuto 86′ la decide Locatelli con un tiro a giro che pesca l’angolino dal limite. Altra vittoria per 1-0 faticosa per la Juve, che però può respirare un po’.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 18, Milan 16, Inter 14, Roma 12, Fiorentina 12, Lazio 11, Atalanta 11, Juventus* 11, Empoli 9, Bologna 8, Torino 8, Sassuolo 7, Udinese 7, Verona 5, Sampdoria 5, Genoa* 5, Venezia* 5, Spezia 4, Salernitana* 4. Cagliari* 3.