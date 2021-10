Calciomercato Juve e Milan, addio e sostituto | La chiudono a costo zero

L’intreccio in attacco cambia il destino di Juventus e Milan sul calciomercato. Gli scenari per i bomber diventano sempre più caldi

Juventus e Milan, non è un mistero, sono pronti a tener d’occhio i possibili intrecci sul calciomercato, alla ricerca di nuovi interpreti di primo livello. I bianconeri sono ancora alle prese con l’eredità lasciata da Cristiano Ronaldo che Moise Kean non può colmare del tutto. Il Milan, invece, deve pensare anche al futuro senza Zlatan Ibrahimovic. Diversi nomi sono accostati a entrambe le big italiane e tra questi possiamo annoverare Alexandre Lacazette. Il francese, infatti, dovrebbe lasciare l’Arsenal al termine della stagione ed è un nome che piace a Juventus e Milan. Non è il solo, in un intreccio che potrebbe escludere proprio i nostri club. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus e Milan, idea Belotti in Premier League

Se Lacazette sembra sempre più vicino all’addio all’Arsenal, un altro nome potrebbe accasarsi in Premier League e beffare i club italiani che da tempo seguono gli sviluppi sul rinnovo e sul suo futuro. Stiamo parlando di Andrea Belotti. Il bomber e simbolo del Torino, infatti, è ancora in contrattazione e con un contratto in scadenza a giugno 2022. Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, Belotti potrebbe firmare con l’Arsenal a parametro zero. Una svolta che non solo permetterebbe ai Gunners di avere il sostituto di Lacazette, ma priverebbe le italiane di un bomber di primo livello per il Torino e la Nazionale.