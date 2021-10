L’intreccio di calciomercato tra Roma e Milan con la Juventus spettatrice

Possibile intreccio di mercato tra Milan e Roma con la Juventus sullo sfondo: l’operazione per l’attaccante

Quaranta candeline per Ibrahimovic. Lo svedese ha festeggiato ancora da spettatore visto che non sarà a disposizione neanche per la sfida di questa sera contro l’Atalanta. Proprio i continui problemi dell’attaccante rossonero sta spingendo il Milan a guardare al mercato per considerare l’ipotesi di rinforzarsi nel reparto avanzato. Una delle ipotesi di cui si parla su ‘Calciomercatonews.com‘ riguarda da vicino anche la Roma. Un intreccio di mercato che vedrebbe coinvolta anche la squadra di Mourinho e avrebbe come snodo il Real Madrid.

Calciomercato Roma, Borja Mayoral tra Milan e Juventus: l’ipotesi

L’idea del Milan potrebbe essere di subentrare al prestito di Borja Mayoral. L’attaccante spagnolo non sta trovando molto spazio nella Roma di Mourinho. Una situazione che a lungo andare potrebbe stancare il calciatore. Ecco che si inserirebbe il Milan che in questo modo ringiovanirebbe il proprio attacco, finora falcidiato dalle assenze. Un’idea che potrebbe trovare sponda nel rapporto ottimo tra i rossoneri e il Real Madrid. Con un altro ostacolo da tenere in considerazione. Il fatto che la situazione Mayoral è tenuta sotto osservazione anche dalla Juventus, altra big che avrebbe bisogno di un rinforzo in avanti.