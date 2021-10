Festa in anticipo per Ibrahimovic, il gesto dello svedese con il Milan

Ibrahimovic ha festeggiato con tutto il Milan, e con due giorni di anticipo, i suoi 40 anni: il gesto dello svedese

Anche le leggende invecchiano, è questo che ci sta insegnando Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese il 3 ottobre spegnerà 40 candeline, un compleanno importante per chiunque, ma per un calciatore ancora di più. Sono pochi i giocatori che sono riusciti a rimanere impattanti oltre gli 'anta', ma Ibra è determinato ad esserlo. Oggi, poi, è arrivato un gesto speciale.

Come raccontato da ‘Sky’, Ibrahimovic ha voluto festeggiare con due giorni di anticipo il proprio compleanno a Milanello. La scelta di Zlatan è dovuta al fatto che, in questo modo, ha potuto far partecipare tutto il Milan: oltre ai giocatori, anche staff, magazzinieri e tutti quelli che lavorano per il club meneghino. Ibra è così, leader e uomo squadra dentro e fuori dal campo.