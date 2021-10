“A Torino sto bene”: Paul Pogba fa sognare la Juventus

Paul Pogba fa sognare i tifosi della Juventus con le parole dopo la vittoria della Francia sul Belgio: la frase sul futuro

Le voci sul possibile rinnovo si intensificano ma non bastano a spegnere i sogni bianconeri. Paul Pogba resta uno dei calciatori più apprezzati sotto la Mole e un ritorno alla Juventus è sempre una voce che resta in sottofondo nel calciomercato. Lo è nonostante le cifre della presunta offerta di rinnovo presentata dal Manchester United (circa 20 milioni di euro all’anno) e anche per l’affetto che il centrocampista francese non manca mai di dimostrare alla sua ex squadra. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Milan, duello a gennaio: assalto al Real Madrid

Lo ha fatto anche al termine della sfida tra Francia e Belgio, seconda semifinale di Nations League. Pogba intervenuto ai microfoni di ‘Mediast’ non ha nascosto di trovarsi bene a Torino: “Sì, sento ancora i miei ex compagni della Juventus. Ora sono al Manchester United, ho ancora un anno di contratto e voglio fare bene questa stagione poi vedremo. Sto bene a Torino? Sì”