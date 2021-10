Calciomercato Juventus e Milan, duello a gennaio: assalto al Real Madrid

Calciomercato Juventus e Milan, bianconeri e rossoneri pronti al testa a testa invernale per un talento del Real Madrid.

E’ già tempo di grandi manovre per i grandi club in vista del mercato di gennaio. Sessione invernale piena di occasioni, anche per le formazioni più in vista della Serie A. Interventi possibili per Juventus e Milan. Deficit di qualità a centrocampo per i bianconeri, i rossoneri cercano alternative di livello per rinforzare ulteriormente la rosa di Pioli. Si guarda in particolare in casa del Real Madrid, il duello sta per partire.

Calciomercato Juventus e Milan, avanti tutta su Asensio: ma c’è il terzo incomodo

Il giocatore nel mirino è Marco Asensio. Il talento dei ‘Blancos’ sta trovando davvero poco spazio con Ancelotti e potrebbe effettivamente cambiare aria a gennaio, ormai l’addio si avvicina, come riportano gli spagnoli di ‘fichajes.net’. Attenzione però, stando alle ultime informazioni, all’inserimento da parte dell’Arsenal.