No al rinnovo per il Barcellona, via libera alla Juventus

L’attaccante dice no alla proposta di rinnovo e attende l’offerta del Barcellona: possibile operazione già a gennaio

No al rinnovo, almeno per il momento. Sterling non ha intenzione di trattare con il Manchester City il prolungamento di contratto in scadenza a giugno 2023. Una scelta dettata dal ruolo che l’attaccante ha al momento nella squadra di Guardiola: non certo da protagonista, considerata la media di poco meno di 40 minuti a partita in Premier League. Un dato che dimostra come il 26enne non sia un inamovibile per il tecnico spagnolo. Proprio per questo, riferisce ‘The Sun’, il calciatore al momento non ha intenzione di trattare il suo rinnovo e attende, al contrario, una offerta dal Barcellona. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Svolta ufficiale con annuncio: la Juventus dice addio al bomber

Calciomercato Juventus, Sterling attende il Barcellona e libera Dembele

Sterling sarebbe anche pronto a chiedere la cessione già nel mercato di gennaio qualora nelle prossime settimane il suo utilizzo da parte di Guardiola non dovesse migliorare. I blaugrana sono interessati all’inglese ma a gennaio potrebbero prenderlo soltanto in prestito, magari con diritto di riscatto.

L’eventuale arrivo di Sterling aprirebbe la porta all’addio di Dembele, in scadenza nel 2022 e con il rinnovo in forte dubbio. Sul francese c’è da tempo la Juventus che potrebbe quindi trarre vantaggio dall’eventuale approdo di Sterling al Barcellona.