Svolta ufficiale con annuncio: la Juventus dice addio al bomber

Le ultime di calciomercato Juventus si focalizzano sul bomber che ufficializza una svolta importante aprendo di fatto al suo trasferimento in un’altra squadra

Tutta ‘colpa’ di Romelu Lukaku. Il belga ceduto dall’Inter al Chelsea per 115 milioni di euro gli ha fregato il posto da titolare, anche se nell’ultima uscita col Southampton ha dimostrato di poter benissimo affiancarlo. Naturalmente parliamo di Timo Werner, attaccante tedesco in orbita Inter quando militava ancora nel Lipsia e in questi mesi accostato con forza alla Juventus. Ebbene ci sono novità importanti sul presente e soprattutto sul futuro del classe ’96, novità non certo a favore di un suo eventuale approdo in bianconero.

Timo Werner ha ufficialmente cambiato agente, passando nell’agenzia di Volker Struth, notoriamente molto vicino al Bayern Monaco, possibile prossima destinazione proprio dell’attaccante dei ‘Blues’ anche se il diretto interessato ha provato a spegnere sul nascere queste voci: “Non ho scelto lui come nuovo agente perché ha alcuni giocatori e l’allenatore (Nagelsmann, ndr) al Bayern, bensì per avere una nuova prospettiva sulla mia carriera”.

Dal ritiro della Germania, Werner ha ammesso di non essere felice del suo non costante impiego: “Non posso essere soddisfatto se non gioco, però con questo non intendo dire che voglio andarmene a gennaio. Per la mia decisione finale vedrò cosa accadrà alla fine di tutto”. Il trasferimento di Werner dal Chelsea al Bayern, o in un’altra big inglese per esempio (ad oggi la Juve non è in corsa, anche perché l’attaccante guadagna sui 10-11 milioni netti) dovrebbe tuttavia avvenire al termine della stagione.