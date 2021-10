Calciomercato, club ceduto per 350 milioni | Conte torna in panchina

Clamorosa svolta di calciomercato. Un fondo saudita acquista il club per oltre 350 milioni di euro: idea Conte come nuovo allenatore

Un nuovo sceicco nel calcio che conta. Dopo mesi di trattative si è sbloccato l’affare ed il Newcastle sta per essere ceduto dall’attuale proprietario Mike Ashley ad un fondo di investimento saudita facente capo al principe Mohamed bin Salman per una cifra intorno ai 300 milioni di sterline, pari ad oltre 350 milioni di euro. Un’operazione che, secondo il tabloid britannico ‘Daily Mail‘, è destinata a modificare le gerarchie del calcio inglese ed europeo, dal momento che sarebbero previsti investimenti faraonici per portare al più presto il club bianconero ai vertici in Premier League prima ed in Champions poi. Al momento i ‘Magpies’ navigano in cattive acque e occupa il penultimo posto in classifica con 3 punti e zero vittorie nelle prime sette giornate che già avevano messo in dubbio la posizione di Steve Bruce. Molto probabile che i nuovi proprietari vogliano puntare su un grande nome in panchina e tra gli allenatori attualmente liberi quelli che più fanno sognare i tifosi sono Zinedine Zidane e Antonio Conte. L’ex tecnico dell’Inter, in particolare, non ha nascosto la voglia di tornare in Inghilterra dopo l’esperienza al Chelsea, ed era già stato accostato ad Arsenal e Manchester United nei giorni scorsi. Staremo a vedere.