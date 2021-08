Calciomercato Juventus, ancora tutta da giocare la partita per Cristiano Ronaldo: il portoghese tra Manchester City e Psg.

Settimana conclusiva di agosto che potrà dire tante cose sulla stagione della Juventus. I bianconeri, nel rush finale di mercato, sono ancora a caccia di rinforzi per consegnare ad Allegri una squadra competitiva in tutti i reparti e in grado di arrivare fino in fondo su tutti i fronti. Nei pensieri della dirigenza, tuttavia, non ci sono soltanto eventuali acquisti, ma anche possibili partenze. Tra cui quella di Cristiano Ronaldo. Le dichiarazioni al via della stagione ma anche di pochi giorni fa da parte dell’ambiente fanno registrare la convinzione che il portoghese resti a Torino. Una convinzione che, però, potrebbe ancora essere in tempo per essere ribaltata. Di fatto, il futuro di CR7 non è ancora deciso e in questi ultimi sette giorni della sessione di trattative potrebbe ancora succedere di tutto. Facciamo il punto su Cristiano Ronaldo e sul suo destino alla Juventus, con Manchester City e Psg sullo sfondo e tutti i relativi intrecci di calciomercato.

Juventus, Cristiano Ronaldo ‘sospeso’: le mosse di City e Psg e l’intreccio con Kane e Mbappe

Le piste per l’addio di CR7 sono quelle conosciute. Sembrano lontani ormai il Real Madrid e il Manchester United, i ‘Blancos’ hanno chiuso la porta mentre per quanto concerne i ‘Red Devils’ dopo un primo contatto con Jorge Mendes non ci sono stati ulteriori sviluppi. A proposito del potente procuratore lusitano, il suo silenzio di questi giorni è certamente strategico e lascia presagire nuovi possibili sviluppi. E così, sullo sfondo si staglia un possibile ‘testa a testa’ tra Psg e Manchester City. Il possibile addio di Kylian Mbappé ai francesi, con il Real Madrid che avrebbe presentato un’offerta da ben 160 milioni di euro, potrebbe essere la chiave di volta per l’approdo di Ronaldo sotto la ‘Torre Eiffel’. Ipotesi che avrebbe del clamoroso, in considerazione del fatto che i parigini hanno appena accolto Lionel Messi. La coppia tra la ‘Pulce’ e CR7 sarebbe atomica, a dir poco, con in più Neymar a fare tutt’altro che da comprimario. Il Psg valuta però anche la pista Richarlison. Dunque, il destino di Ronaldo potrebbe essere legato a quello di un altro grande bomber, Harry Kane. I tentativi del City di strapparlo al Tottenham finora sono stati infruttuosi, all’orizzonte c’è dunque il tentativo concreto per il portoghese. Lo stesso Cristiano Ronaldo, come raccontato da Calciomercato.it, avrebbe preso informazioni sulla squadra di Guardiola.

Juventus, chi per il dopo Cristiano Ronaldo: un nome in pole position

Una opzione, quella del trasferimento in Inghilterra, che aprirebbe interessanti scenari per la Juventus stessa. Bianconeri che potrebbero imbastire varie operazioni con il City, il nome primario per rimpiazzarlo in attacco sarebbe quello di Gabriel Jesus.

L’attaccante brasiliano è il preferito di Massimiliano Allegri nel caso in cui si dovesse fare a meno di Cristiano Ronaldo, che intanto stamani ha lasciato l’allenamento per un colpo a un braccio. E’ un’eventualità, quella di una Juventus senza CR7, cui il tecnico livornese ha di certo pensato e la panchina dal primo minuto con l’Udinese ha senza dubbio alimentato i sospetti, sebbene presentata come scelta tecnica. Tra i nomi per il dopo Ronaldo anche Mauro Icardi, pista quest’ultima che sarebbe molto gradita all’Inter che gioverebbe di un incasso extra di 15 milioni di euro. Ma per il momento, l’argentino è in seconda fila.