Juventus, Icardi per il dopo Ronaldo | E l'Inter incasserebbe 15 milioni

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta in bilico e la Juventus pensa anche ad Icardi in caso di addio: l’Inter spera nell’effetto domino

Il mondo del calcio potrebbe vedere Lionel Messi e Cristiano Ronaldo muoversi nella stessa estate: l’argentino ha lasciato il Barcellona per accasarsi al PSG, mentre il portoghese vuole lasciare la Juventus. Come raccontato anche su Calciomercato.it, CR7 ha chiesto informazioni sul Manchester City e vorrebbe tornare in Premier League: il suo obiettivo è quello di vincere la Champions League nella prossima stagione. I bianconeri, nel frattempo, valutano diversi profili per l’attacco in caso di addio del portoghese: Gabriel Jesus e Mauro Icardi i preferiti di Allegri. E l’Inter spera nell’effetto domino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, Icardi erede di Ronaldo | E l’Inter incassa 15 milioni

Saranno dei bollenti ultimi giorni di mercato quelli che ci aspettano, con il Real Madrid che ha dato l’assalto a Mbappé e con Cristiano Ronaldo che continua a voler lasciare la Juventus. Tra i possibili sostituti del portoghese, i bianconeri non perdono di vista Mauro Icardi: una soluzione che non farebbe contento solamente Massimiliano Allegri, ma anche Beppe Marotta. Ai microfoni di ‘Top Calcio 24’, Gian Luca Rossi ha rivelato: “Se la Juventus dovesse prendere Icardi, Zhang stapperebbe una bottiglia i champagne perché incasserebbe altri 15 milioni di euro”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La famosa clausola anti-Juve, insomma. Il giornalista ed esperto del mondo nerazzurro continua: “La clausola, che si attiverebbe solamente in caso di cessione alla Juventus, è valida fino al 2024”. Ecco, quindi, che anche l’Inter starebbe sperando che l’effetto domino internazionale abbia inizio: Icardi in bianconero, infatti, potrebbe pagare il cartellino di Denzel Dumfries.