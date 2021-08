Calciomercato, addio Mbappé | Niente Ronaldo, PSG su Lewandowski

Il Real Madrid dà l’assalto a Mbappé e il PSG cerca il sostituto: niente Cristiano Ronaldo, occhi su Lewandowski

Quella tra Real Madrid e PSG è la trattativa del momento: Kylian Mbappé può lasciare Parigi per andare nella capitale iberica. Come raccontato su Calciomercato.it, l'addio del francese può incidere sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese continua a cercare una soluzione per lasciare la Juventus e partire verso una nuova avventura. Florentino Perez è determinatissimo e vuole arrivare a Mbappé questa estate: un assist al patron dei Galacticos potrebbe arrivare dalla Baviera, brutte notizie per CR7.



Calciomercato Juventus, Ronaldo bloccato a Torino | Il PSG ‘vede’ Lewandowski

Un assist decisivo per la riuscita dell’operazione Mbappé-Real Madrid potrebbe arrivare dalla Germania. Secondo ‘RMC Sport’, infatti, l’agente di Robert Lewandowski era a Parigi in questi giorni ed il PSG starebbe pensando a lui per sostituire il francese classe ’99. Il polacco vorrebbe lasciare il Bayern Monaco per trovare nuovi stimoli altrove e giocare con Messi e Neymar come compagni di reparto potrebbe essere una soluzione molto gradita. Chi ne uscirebbe ‘scottato’ da questo effetto domino, invece, è Cristiano Ronaldo: con Lewandowski sotto la Tour Eiffel, infatti, il portoghese rischia seriamente di essere bloccato all’ombra della ‘Mole’.