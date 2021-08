Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Scambio e niente Milan

La Juventus studia il futuro di Cristiano Ronaldo, alla ricerca dell’ipotesi giusta per l’addio del portoghese. Lo scambio taglia fuori il Milan

Cristiano Ronaldo e una storia d’amore con la Juventus che sembra sempre più in bilico. Il campione portoghese non è ancora certo di restare in bianconero, nonostante manchi sempre meno alla fine del calciomercato. L’attaccante, infatti, cerca una sistemazione con il super agente Jorge Mendes che sonda le possibili big in fila per il calciatore. Una soluzione decisamente importante è quella relativa il Manchester City. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Oltre al PSG, infatti, come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, il club di Premier League sembra l’ipotesi più credibile per il futuro dell’ex Real Madrid. La Juventus, però, non regala il calciatore, anzi è disposta a cederlo per una cifra attorno ai 30 milioni di euro. Per questo motivo, potrebbero anche partire scambi importanti per il ritorno di CR7 in Premier League.

Calciomercato Juventus, scambio per Ronaldo: Milan KO

Come riporta ‘L’Equipe’, tra le piste di scambio che potrebbero decollare per l’addio di Ronaldo ci sono due nomi, in particolare, che potrebbero fare al caso dei bianconeri. Si tratta di Laporte e Bernardo Silva. L’esterno portoghese non è nuovo ai rumors di calciomercato, anzi è stato più volte accostato al Milan nel recente passato. Se dovesse concretizzarsi la pista che porta a Torino, i rossoneri dovrebbero virare su altri obiettivi. Una beffa per Maldini che da tempo seguiva il calciatore.