Calciomercato Juventus, addio subito | Ipotesi risoluzione del contratto

Calciomercato Juventus, si va verso una clamorosa separazione in casa bianconera: possibile la risoluzione del contratto.

Ultimi giorni di mercato che per la Juventus si annunciano piuttosto intensi. Gli occhi di tutti sono su Cristiano Ronaldo, il cui futuro è ancora decisamente in bilico. La società bianconera deve però ragionare a 360 gradi, cercando di mettere a segno acquisti per rinforzare la squadra di Allegri. Oltre a quello di CR7, in ogni caso, potrebbe materializzarsi un altro clamoroso addio, addirittura con l’ipotesi della risoluzione consensuale del contratto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Juventus, tempo scaduto per Ramsey: addio vicino

L’ipotesi, avanzata dall’opinionista e blogger Luca Gramellini su Twitter, riguarda Aaron Ramsey. Per il gallese, l’avventura in bianconero non è stata delle più felici, anzi. Grandi qualità che in campo però si sono viste raramente, per via della elevata propensione agli infortuni. Anche nelle ultime ore, infatti, l’ex Arsenal è andato incontro a un nuovo stop. E la pazienza della dirigenza è arrivata al limite. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Non escludo a priori che alla #Juventus stiano valutando la possibilità di una rescissione consensuale con tanto di buonauscita.#Ramsey — Luca Gramellini (@LGramellini) August 24, 2021

Gramellini ipotizza così una buonuscita a favore del gallese, che avvantaggerebbe le casse del club piemontese, liberandole da un ingaggio pesante (circa 7 milioni di euro a stagione). Un esborso non giustificato dal limitato apporto che Ramsey ha fornito nelle sue due stagioni a Torino.