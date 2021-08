Calciomercato Juventus, ribaltone Icardi | Scelto l’erede di Cristiano Ronaldo

La Juventus lavora sul calciomercato, con l’intrigo Cristiano Ronaldo che resta sullo sfondo. Icardi e le ultime sull’erede del portoghese

La Juventus lavora sul calciomercato al nome giusto per rinforzare il suo attacco, in caso di addio di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese resta sempre in bilico: ieri non sono mancati i rumors sul PSG, dopo la pubblicazione da parte di Al-Thani, membro della famiglia reale qatariota proprietaria della big francese, di una foto con Lionel Messi in maglia PSG. La risposta, sempre su Twitter, da parte di Lapo Elkann non si è fatta attendere: “Ronaldo è un giocatore della Juventus F.C. È poco rispettoso continuare a mettergli altre maglie addosso come fosse una figurina. Se cambierà squadra, ovunque andrà, avrà rispetto come uomo e atleta”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Intanto il caso non si placa con il Manchester City che ora sembra in prima fila. Ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita anche nella serata di ieri. La posizione di Cristiano Ronaldo resta in bilico e la Juventus, a questo punto, non può farsi trovare impreparata. I nomi dei sostituti non mancano e le gerarchie si stanno definendo in attacco.

Calciomercato Juventus, da Gabriel Jesus a Icardi: il punto in attacco

Se Ronaldo dovesse davvero partire, la dirigenza sembra avere delle idee ben precise su chi potrebbe sostituire l’attaccante portoghese. Il primo nome sull’agenda dei torinesi è e resta Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano, infatti, soprattutto nel caso in cui Ronaldo dovesse approdare al City, sarebbe ancor più in uscita e con i bianconeri pronti all’affondo. Ora è lui nettamente in pole position, come riporta anche ‘TuttoSport’, e attenzione a Mauro Icardi. Se prima l’argentino poteva essere considerato uno dei principali indiziati per l’attacco, ora lui sembra voler rimanere a Parigi. Un’ipotesi più lontana all’orizzonte.