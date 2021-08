Il Real Madrid ha presentato una prima offerta da 160 milioni al PSG per Mbappé: segui la diretta su Calciomercato.it per tutte le ultime

Sono ore caldissime per quello che potrebbe essere un trasferimento epocale: il Real Madrid si sta muovendo in maniera forte per portare subito Kylian Mbappé agli ordini di Carlo Ancelotti. La cessione del francese potrebbe impattare in maniera importante anche sulla permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Segui la diretta di Calciomercato.it per avere tutte le ultime sulla trattativa con il PSG. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

ORE 22 – Secondo ‘Le Parisien’, il PSG non avrebbe ancora dato una risposta ufficiale al Real Madrid: l’offerta sul tavolo per Mbappé è di 160 milioni di euro.

ORE 21.30 – Offerta da 160 milioni di euro del Real Madrid al PSG per Mbappé: il club iberico ha chiesto il via libera per parlare con l’entourage del giocatore.

ARTICOLO IN COSTANTE AGGIORNAMENTO